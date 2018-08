Europa

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

FC Bayern trifft in Champions League auf Benfica, Ajax und Athen

Der FC Bayern München trifft in der Gruppenphase der Champions Leauge in der Gruppe E auf Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam und AEK Athen. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Monaco.