FDP-Chef Christian Lindner kündigte in einem Facebook-Live-Video an, auch weiterhin in den Sozialen Medien aktiv zu sein. Wörtlich sagte er: "Ich finde, als Politiker müssen wir auf sozialen Medien präsent sein, um das Feld nicht anderen zu überlassen." (Carsten Koall/Getty Images)

Klare Kante von FDP-Chef Christian Lindner: In einem Facebook-Live-Video beantwortete der Politiker am späten Dienstagnachmittag die Fragen von Usern des sozialen Netzwerkes. Unter dem Titel „Warum ich auf Facebook, Twitter usw. bleibe“ präsentierte Lindner seine Einschätzungen zum Datenskandal, der vor wenigen Tagen zahlreiche Vertreter der deutschen Politik ereilt hatte. Anders als Robert Habeck von den Grünen wolle der 40-Jährige den Sozialen Medien nicht den Rücken kehren. „Ich finde, als Politiker müssen wir auf Sozialen Medien präsent sein, um das Feld nicht anderen zu überlassen.“

Zwar sei auch Lindner von dem Datenhack betroffen gewesen, die Anrufe unter seiner Privatnummer seien aber „nahezu nur sehr freundlich“ gewesen. Einige der Anrufer konnte er nach eigener Aussage sogar zu einer Mitgliedschaft bei der FDP bewegen. Auf die Frage, ob er schon einmal einen Shitstorm aushalten musste, antwortete Lindner: „Alles, was ich an liberaler Politik mache, führt dazu, dass vielleicht 50 Prozent eine andere Meinung haben.“ Wichtig sei ihm, die eigene Position immer so zu erklären, dass es das Gegenüber verstehen könne.

Zwar sei auch Lindner von dem Datenhack betroffen gewesen, die Anrufe unter seiner Privatnummer seien aber "nahezu nur sehr freundlich" gewesen. Einige der Anrufer konnte er sogar zu einer Mitgliedschaft bei der FDP bewegen. (Michele Tantussi/Getty Images)

Gegen unflätige Kommentare hat Lindner dennoch eine Strategie entwickelt, wie er im Facebook-Video erläuterte. Wenn „Leute dummes Zeug erzählen oder beleidigen“, sei eine Sperrung der User das beste Mittel. Ansonsten, so Lindner, müsse man als Politiker auch mal Postings mit konträrer Meinung aushalten. Besonders deutlich wurde der FDP-Chef auch auf eine Frage, hinter der er einen AfD-Wähler vermutete. Jener User wollte vom FDP-Chef wissen, weshalb seine Partei gegen andere demokratische Parteien hetze. Das veranlasste Lindner dazu, gegen die AfD auszuteilen. Sie sei „eine Partei, deren Abgeordnete faul und uninformiert sind“ und sie betreibe eine „hochschädliche Politik“, sagte Christian Lindner im Video.