Beim Frühjahrsschießen des Schützenvereins Heiligenrode wurden der Pokal des Vereinsmeisters, der Mai-Pokal und der Er-und-Sie-Pokal ausgeschossen. An den verbliebenen Ständen waren diverse Pflanzen für den Garten zu gewinnen. Nach einem sportlichen Wettkampf nebst Verpflegung von Grill und Theke standen am Abend die Pokalgewinner fest.

Mit 36 Ringen errang Herbert Fuß den Vereinsmeister-Pokal in der Schützenklasse. Der Vereinsmeister-Pokal der Jugend ging an Jenny Jacobs. Der Mai-Pokal ging in der Schützenklasse an Sonja Kosel, gefolgt von Karsten Ehlers und Marius Lauer. Der Mai-Pokal der Jugend ging an Melina Bischoff, gefolgt von Miguel Jahn. Den Wettbewerb um den Er-und-Sie-Pokal gewannen Kryss Hackfeld und Carina Lekowski, der zweite Platz ging an Michael Warnecke und Tobias Siebert. Nachdem der letzte Schuss gefallen war und die Sieger ihre Pokale gesichert hatten, wurde bis in die Nacht hinein im Heiligenroder Klosterwald gefeiert.

Auf dem Bild zu sehen sind der erste Vorsitzende Henning Rogge (von links), Kryss Hackfeld, Carina Lekowski, Jenny Jacobs, Sonja Kosel und Herbert Fuß.