Das rund 86 Meter lange Schiff ist hochmodern und hat einen Hubschrauberlandeplatz an Deck. Es trägt jetzt den Namen "Potsdam". (Barbara Wenke)

Die Bundespolizei hat am Freitagnachmittag das erste von drei bei der Fassmer-Werft in Auftrag gegebenen Schiffe getauft. Bettina Hagedorn, die parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen, taufte den Neubau genau 16 Monate nach der Kiellegung auf den Namen „Potsdam“. Rund 350 Gäste quittierten das Zerschellen der Flasche am Bug mit Applaus.

Eröffnet wurde der Festakt in einem beheizten Zelt auf dem Werftgelände mit einer Bildershow zur Entstehungsgeschichte der „BP 81 Potsdam“. Das Bundespolizeiorchester Hannover untermalte die Slideshow mit dem Titel „Mission Impossible“.

Der Titel sei sehr gut gewählt, kommentierte Bundespolizeipräsident Dieter Romann die Liedauswahl. Als Mission Impossible, also als unmöglich zu schaffende Aufgabe, sei der Bau von drei neuen Einsatzschiffen innerhalb weniger Monate tatsächlich von viele Fachleuten angesehen worden. Doch die Verantwortlichen der Fassmer-Werft hätten sich wohl an einem Ausspruch von Albert Einstein orientiert. „Ein wirklich gutes Projekt erkennt man daran, dass es aussichtslos erscheint“, zitierte Romann den Physiker.

Mehr als 300 Firmen haben an dem Schiff mitgearbeitet. Die Zulieferer stammen ebenso aus der Region und dem gesamten Bundesgebiet wie aus Italien, Österreich, Polen, den USA, Kanada Norwegen, Frankreich oder Litauen. „So stelle ich mir internationalen Zusammenarbeit vor“, lobte der Präsident des Bundespolizeipräsidiums. Um den Industriestandort Deutschland sei ihm nicht bange, solange es Firmen wie die Fassmer-Werft gebe, „die so komplexe Arbeiten in so kurzer Zeit herstellen können“, konstatierte Romann. In Kürze werde die Bundespolizei über die modernsten Schiffe verfügen.

Eine Schiffstaufe für die Bundespolizei habe es zuletzt vor 15 Jahren gegeben, teilte Hans-Georg Engelke mit. Der Sicherheitsstaatssekretär im Bundesinnenministerium entschuldigte seinen Chef Horst Seehofer mit dringenden Geschäften in Berlin. Seehofers Vorgänger, Thomas de Maizière, hatte bei der Kiellegung vor 16 Monaten an selber Stelle noch selbst Hand angelegt.

„Der Auftrag ist ein Meilenstein in unserer Firmengeschichte“, stellte Geschäftsführer Harald Fassmer voller Stolz fest. Insgesamt 180 Millionen Euro hatte der Bundestag im Dezember 2016 für das dreiteilige Neubau-Paket zur Verfügung gestellt.

Auftrag in 24 Monaten erledigt

„Es war ein heißer Ritt bis hierher“, sagte Fassmer. Dass die Berner den Auftrag in nur 24 Monaten erledigen konnten, liegt an einer Blaupause. Die Berner haben nach dem gleichen Konzept bereits sieben 80 Meter lange Offshore-Patrouillen-Fahrzeuge für Chile und Kolumbien gebaut. So galt es nur Details anzupassen, beispielsweise zur Abgasnachbehandlung. Deshalb sind die deutschen Behördenschiffe mit 86,20 Meter sechs Meter länger als die Blaupausen.

Ein Schiff „von der Stange“ sei die „Potsdam“ trotz der Blaupause nicht, betonte Harald Fassmer. Immerhin haben Fassmers Konstrukteure weitere 150 000 Konstruktionsstunden in die Planung der drei Schwesterschiffe eingebracht.

Mit den drei in Berne gebauten Schiffen „Potsdam“, „Bamberg“ und „Bad Düben“ – die beiden Letzteren dienten als Rohbau bereits als Kulisse der Taufe – stößt die Bundespolizei in neue Dimensionen vor. Sie überragen die derzeitigen Einsatzfahrzeuge um 20 Meter. Die größte Besonderheit der Neubauten ist ein Hubschrauberlandeplatz an Deck, auf dem selbst der größte Hubschrauber der Bundespolizei, der „Super Puma“, starten und landen kann. Außerdem verfügen die Schiffe über Staumöglichkeiten für Container mit Ausrüstung für spezielle Missionen.

In einem Punkt muss die Fassmer-Werft allerdings noch nachrüsten. Aufgrund der aktuellen politischen Weltlage hat sich der Bundestag entschieden, die Schiffe zu bewaffnen und jeweils eine Kanone an Bord anzubringen. Gilt es doch, wachsende terroristische Bedrohungen auf See abzuwehren.

Auf der Fassmer-Werft wurde die Sicherheit am Freitag ebenfalls groß geschrieben. Ein Sprengstoffsuchhund untersuchte jede Tasche der Gäste und auf den Straßen rund um das Unternehmen patrouillierten Polizisten.

Die Bundespolizei übernimmt auf See gemeinschaftliche maritime Aufgaben im Rahmen des nationalen Küstenwachverbundes. Dazu zählen beispielsweise grenzpolizeiliche Einsätze, um illegale Migration und organisierte Schleuserkriminalität zu bekämpfen. Des Weiteren schützt sie Offshore-Windparks vor Angriffen, bekämpft Umweltverschmutzungen und überwacht die Fischerei und Forschungsaktivitäten auf See.

Nach der Taufe schließt sich eine etwa dreimonatige Inbetriebnahme und Erprobungsphase an. Danach wird die Bundespolizei See das Schiff übernehmen und sich in einem umfassenden Schulungsprogramm mit dem anspruchsvollen Schiff vertraut machen. Die neuen Einsatzschiffe werden wie ihre mittlerweile ausrangierten Vorgänger, die über 27 Jahre alt waren, ihren Heimathafen in Neustadt in Holstein haben.