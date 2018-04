Ab 20 Uhr findet diese in der alten Molkerei in Schwanewede im Molkereiweg 18 statt.

Das Motto der Party lautet „Feiern für einen guten Zweck“. Wie auch in den vergangenen Jahren werden die gesamten Erlöse an Serviceprojekte gespendet, die vom Round Table 92 unterstützt werden. Im vergangenen Jahr erhielt das Serviceprojekt „Fruchtalarm“ einen Großteil der Einnahmen, aber auch Einrichtungen aus der Umgebung wie Kindergärten oder Jugendfeuerwehren werden mit diesen Einnahmen unterstützt. Um möglichst hohe Einnahmen zu erzielen und die Kosten gering zu halten, werden die Mitglieder des Round Table 92 selbst am Tresen stehen und die Besucher mit Getränken und Musik versorgen. Die Karten kosten im Vorverkauf sieben Euro und sind beim Reisedienst von Rahden im Heidkamp 49 in Schwanewede und bei „pro optik“ in der Weserstrandstraße 5 in Blumenthal erhältlich. An der Abendkasse können Karten für zehn Euro erworben werden.