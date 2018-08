Dazu stellten sich die Auszubildenden des Kreiskrankenhauses Osterholz, der Klinik Lilienthal und des Krankenhauses Wittmund drei verschiedenen Prüfungen, die sie mit Bravour bestanden.

Mit einem „sehr gut“ in allen drei Prüfungsteilen wurde Joyce Ferderer als beste Auszubildende mit vielen Extra-Glückwünschen und einem Buchgeschenk bedacht. In einer Feierstunde mit ihren Familien, Freunden und Mitarbeitern der Krankenhäuser konnten die Absolventen ihre Examensurkunden entgegennehmen. In seiner Rede blickte der Schulleiter Andreas Hinz auf drei anstrengende, aber lehrreiche Jahre zurück. Sein einfacher Rat für eine gute Pflege: „Seien Sie nett zu den Menschen, die es dringend brauchen, weil sie bei uns Patient sind.“

Darüber hinaus mahnte er aber auch mit einem Augenzwinkern, dass die frisch gebackenen Gesundheits- und Krankenpflegerinnen auch nett zu sich selbst sein mögen. Denn nur so sei es möglich, lange gesund und motiviert im Beruf zu bleiben.