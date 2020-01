Felicitas Woll feiert am 20. Januar ihren 40. Geburtstag. (Getty Images/Andreas Rentz)

Aus dem deutschen Fernsehen ist Felicitas Woll schon lange nicht mehr wegzudenken: Seit ihrem großen Durchbruch als Lolle Holzmann in der ARD-Sitcom „Berlin, Berlin“ ist die Schauspielerin in vielen verschiedenen Fernsehproduktionen zu sehen. Am Montag begeht sie ihren 40. Geburtstag. Eine große Party wird es aber eher nicht geben: „Ich habe meinen Geburtstag nie groß gefeiert“, erklärte die gebürtige Hessin im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. „Ich bin nicht der Typ, der morgens schon alles herrichtet, Kuchen backt und eine große Party mit vielen Gästen macht.“

Natürlich freue sie sich, wenn Menschen an sie denken und ihr schreiben oder Blumen schenken, so Woll. Viel mehr erwarte sie an diesem Tag aber nicht. Auch dem neuen Alter sieht Woll gelassen entgegen: „Natürlich bin ich mir der 40 bewusst, die auf dem Papier steht. Aber auf der anderen Seite fühle ich mich zeitlos und finde alles ganz gut so, wie es ist.“

Demnächst ist Felicitas Woll wieder im Kino zu sehen: Am 19. März startet der Film „Berlin, Berlin“, der an die gleichnamige Serie von vor 15 Jahren anschließt. Erneut ist Woll in der Hauptrolle zu sehen.