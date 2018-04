Den zweiten Platz errang die Klasse G 10 a der KGS Stuhr. Die erfolgreichen Teams wurden jeweils mit einem Geldpreis prämiert.

Kreissieger Felix Jurga vom Hildegard-von-Bingen-Gymnasium reiste dann in Begleitung von Katharina von Zabiensky, Mitglied der Wirtschaftsjunioren zwischen Hunte und Weser, zum WWW-Bundesfinale nach Zwickau. Dort errang er den zweiten Platz. Auf die Frage, worauf er sein gutes Abschneiden zurückführe, antwortete er: „Das Thema Wirtschaft finde ich interessant und spannend. Daher war es für mich auch interessant, mich mit den unterschiedlichen Themen aus dem Fragebogen auseinanderzusetzen.“ Auch Schulleiter Peter Schwarze sagte voller Stolz über seine Schüler: „Für uns ist es eine gute Sache, unsere Schule für externe Partner zu öffnen und zu präsentieren. Wir unterstützen diesen Wettbewerb sehr gerne, denn er fördert unsere Schüler und ermöglicht gleichzeitig, bereits in frühen Jahren Kontakt zur Wirtschaft zu knüpfen und dies später für beispielsweise Praktika zu nutzen.“

Natürlich freute sich Felix über seinen zweiten Platz. Das ganze Wochenende in Zwickau fand er toll, besonders die Organisation und den spannenden Austausch mit den anderen Schülerinnen und Schülern. Seinen Gewinn von 150 Euro hat er noch nicht verplant. Nach der Schule möchte Felix entweder Jura studieren oder im Marketing arbeiten. Für sein nächstes Schülerpraktikum sucht er noch einen Praktikumsplatz im Bereich Marketing. „Wir Wirtschaftsjunioren zwischen Hunte und Weser wünschen Felix Jurga alles Gute auf seinem Weg und werden ihn dabei gerne unterstützen“, meinte Katharina von Zabiensky.

Das WWW-Quiz veranstalten die Wirtschaftsjunioren Deutschland in Zusammenarbeit mit Schulen in ganz Deutschland schon seit mehr als 15 Jahren. In einem Fragebogen werden insgesamt 30 Multiple-Choice-Fragen zur Wirtschaft gestellt – aus den Bereichen Allgemeinbildung, Politik, Internationales, Finanzen und Ausbildung sowie zu einem Sonderthema, das in jedem Jahr neu bestimmt wird. In diesem Jahr war das Sonderthema Digitalisierung. Teilnehmen können grundsätzlich Schülerinnen und Schüler der neunten Jahrgangsstufe aller allgemeinbildenden Schulen.

Zentrales Ziel des WWW ist es, möglichst viele Schülerinnen und Schüler mit Fragen aus dem Bereich Wirtschaft in Berührung zu bringen und darüber das Interesse an wirtschaftlichen Fragen zu wecken. Zudem sollen auf diesem Weg auch Partnerschaften zwischen Schulen und den Wirtschaftsjunioren entstehen.

Die Wirtschaftsjunioren zwischen Hunte und Weser sind junge Selbstständige und Unternehmer oder leitende Angestellte unter 40 Jahren, die Zeit, Wissen und Engagement einsetzen, um die Zukunft der Jugend in der Wirtschaft zu sichern und zu stärken. Wer Interesse hat, sich den Wirtschaftsjunioren anzuschließen, ist beim monatlichen Stammtisch an jedem ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr im Restaurant „Esszimmer“ in Bruchhausen-Vilsen herzlich willkommen.