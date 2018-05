NordseeJadeWeser.de finden Interessierte neben Herren-, Damen- und Kinderkleidung auch nützliche Accessoires. Alle Produkte haben ein individuell designtes Wesermarsch-Branding.

„Mit den Wesermarsch-Produkten können unsere Urlauber ein Stück Ferienerinnerung mit nach Hause nehmen und zeigen, wo sie die schönste Zeit des Jahres verbringen. Aber auch als Wesermärschler zeigt man auf diese Weise, wie stolz wir auf unsere schöne Region sind“, so Julia Bittner, Leiterin der TGW. „Sogar meine einjährige Tochter trägt Wesermarsch-Babykleidung.“

Wer sich mit dem Landkreis identifiziert, findet hier das passende Accessoire. Das Fashion-Angebot umfasst T-Shirts, Poloshirts, Hoodies und Jacken mit kecken Sprüchen und deutlichem Wesermarsch-Design. „Es werden ausschließlich geprüfte und absolut hochwertige Kleidungsstücke verwendet“, so Annkathrin Eilermann von der Wirtschaftsförderung, die den Kontakt zum Team „Fan12“ hergestellt hat. Das junge Oldenburger Unternehmen wurde von gebürtigen Wesermärschlern gegründet und bietet Vereinen und Organisationen gebrandete Fanartikel in individuellen Onlineshops.

Die Auswahl an Wesermarsch-Artikeln wird noch zunehmen – es lohnt sich also, öfters in den Onlineshop zu schauen. Jede Bestellung wird nach Auftrag gefertigt und innerhalb von vier Werktagen versandt.