Die 21 Kinder des Ferienspaßes der Stadt Syke und des Tennisvereins Syke 1905 hatten die Filzkugel begeistert über die Netze gespielt, mit Fangnetzen die Ballkoordination trainiert und Grundtechniken an der Ballmaschine und in Kleingruppen geübt. Auch das Wetter – es herrschte strahlender Sonnenschein – spielte mit. Nach zwei Stunden Tennis waren dann alle Kinder ziemlich geschafft und erst einmal hungrig auf Spaghetti. Beim Mittagessen konnten sich Kinder und Trainer stärken, bevor es zum Abschluss noch einmal auf den Tennisplatz ging. Jens Kirchheck und seine beiden Co-Trainer Christoph Semrau und Arne Gähler hielten dabei aber nicht unbedingt nach der nächsten Angelique Kerber oder dem nächsten Alexander Zverev Ausschau, sondern stellten in erster Linie die Freude am Tennis in den Vordergrund. Und alle, die wegen der begrenzten Teilnehmerzahl an dieser Ferienspaß-Aktion nicht teilnehmen konnten, sind herzlich zum Schnuppern nach den Ferien beim Tennisverein eingeladen.