Die Betreuung findet statt in Form einer täglichen Ferienbetreuung zwischen 8 und 13 Uhr. In den ersten zwei Ferienwochen soll das Angebot „Sport und Spiel“ in und um die Sporthalle Konventshof den Kindern abwechslungsreiche Ferientage bescheren. Die Kosten pro Betreuungswoche – vom 8. bis 12. oder vom 15. bis 19. Juli 2019 – für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren betragen 60 Euro für Vereinsmitglieder und 80 Euro für Nichtmitglieder. Pro Woche können maximal 20 Kinder teilnehmen. Weitere Informationen und Anmeldungen unter Telefon 04 29 8/91 54 80 oder im Internet unter www.tvlilienthal.de.