Im Rahmen der Grasberger Ferienspaßaktionen haben 30 Kinder den Milchviehbetrieb Bellmann in Eickedorf erkundet. Auf dem Hof von Jürgen und Christian Bellmann wurde den Kindern rund um die Milcherzeugung viel erklärt. Zeit für gemütliche Pausen blieb auch noch.

Die Jungen und Mädchen konnten den modernen Melkstand erkunden und ein Kalb ausgiebig striegeln. Christian Bellmann zeigte zudem anschaulich im Boxenlaufstall, wie viel und was eine Kuh täglich frisst. „Die Kinder konnten kaum glauben, was für Mengen an Grassilo, Mais oder Kraftfutter da zusammenkommen“, erzählt Christian Bellmann. Familie Bellmann zeigte zudem einige Maschinen und erklärte, für welche Arbeiten diese eingesetzt werden.

Zeit für ein Picknick blieb auch noch. Die Kinder genossen Milchmixgetränke, die aus der Milch des Hofes frisch hergestellt wurden. Zudem konnten sie sich auf einer Strohrutsche und einem Stroh-Kletterparcours austoben. „Ein toller Tag“, waren sich am Ende des Tages alle einig. Am Abend wurden die müden und glücklichen Kinder von ihren Eltern abgeholt.