ugust, findet beim TSV Etelsen jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr unter Leitung des Tennis-Trainers Bernd Hoff die Ferienspaßaktion „Tennis-ABC“ statt. Das ABC steht für Aufwärmeinheiten, Ballsicherheit und Champion. Tennis-Abteilungsleiter Wolfgang Mitzig bietet noch nicht gemeldeten Kindern an, sich an beiden Tagen auf der Tennisanlage in der Daverdener Straße 25 in Cluvenhagen einzufinden. Seit diesem Jahr kann jedes Mitglied des TSV Etelsen mit seinem Jahresbeitrag das gesamte Sportangebot der Abteilungen des Vereins nutzen und eben auch Tennis spielen. Für Anfragen steht Wolfgang Mitzig entweder unter der Telefonnummer 01 57 / 50 48 72 61 oder der E-Mail-Adresse Wolfgang.Mz@t-online.de zur Verfügung.