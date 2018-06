So auch der Landfrauenverein Freudenberg-Bassum, der sich mit 36 Mitgliedern, darunter auch einige Männer, kürzlich an einem Sonntag auf eine 21 Kilometer lange Fahrt begeben hat.

Los ging es um 13 Uhr am Glockenturm in Bramstedt, von wo aus der Hof Ziemer als erste Station angefahren wurde. Dorothee und Henry Ziemer haben gut vorbereitet in sehr anschaulicher Weise ihren Hof erklärt, der sich in erster Linie mit der Ferkelaufzucht beschäftigt.

Danach radelte die Gruppe zum Hallstedter Göpel, wo Fritz Kohnert schon am frühen Morgen den großen Lehmofen der Ortschaft befeuert hat, um den Bassumer Landfrauen den schon fast berühmten Hallstedter Butterkuchen ofenwarm servieren zu können. Gut gestärkt machte sich die Gruppe dann auf den Weg zum Hof Neddersen nach Schorlingborstel, wo es ein modern aufgestellter Betrieb der Milchwirtschaft besichtigt wurde. Jörn und Rena Neddersen halten dort 125 Milchkühe, die in einem modernen Boxen-Laufstall mit Melkrobotern gehalten werden.

Auch hier gab es viele interessante Informationen für die Teilnehmenden, die sich anschließend wieder auf den Weg zurück nach Bramstedt machten. Gut fünf Stunden war man ohne Panne unterwegs. Große Anstrengungen waren den Frauen und Männern trotz sommerlicher Wärme nicht anzumerken. Und das ist auch nicht verwunderlich, zumal fast alle Tour-Teilnehmenden mit modernen E-Bikes ausgestattet waren.