Trashexperte Oliver Kalkofe sagt: "Ich liebe das Fernsehen, ich will gutes Fernsehen machen!" (Tele 5 / Gert Krautbauer)

Deutschlands wohl bekanntester Fernsehkritiker und -liebhaber zugleich stürzt sich wieder in die Welt der missratenen Filme: Ab 3. August feiert Oliver Kalkofe gemeinsam mit Peter Rütten wieder „Die schlechtesten Filme aller Zeiten“. Der Entertainer freut sich auf die neue Staffel der Reihe, die seit fünf Jahren bei Tele 5 läuft. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur teleschau sagte er: „Es sind wirklich ausnahmslos Scheißfilme, die sich niemand anschauen würde. Daraus eine Party zu machen, zu der Tausende Leute zu Hause sitzen und das kostümiert in Gruppen und mit Cocktails feiern: Das ist einmalig.“

Kalkofe weiß auch: „Wir machen das für die Fans, für die Menschen, die Filme lieben, egal ob gut oder schlecht“. Über die kaum stattfindende Wertschätzung bei Preisverleihungen ärgert sich der Moderator dennoch: „Es ist eine traurige Erfahrung, dass es nicht mehr so wertgeschätzt wird, wenn du mit so viel Herzblut einen bestimmten Teil der Leute gut unterhältst. 'SchleFaZ' und die 'Mattscheibe' sind sehr erfolgreich - als Nischenprogramme.“

Ihre Filme sind so schlecht, dass sie fast schon wieder genial sind: Peter Rütten (links) und Oliver Kalkofe widmen sich in der neuen "SchleFaZ"-Staffel wieder den "schlechtesten Filmen aller Zeiten". (Tele 5 / SIMS)

Das deutsche Fernsehen insgesamt, so der 52-Jährige gegenüber der teleschau, sei in den vergangenen 25 Jahren aber viel schlechter geworden: „Der Inhalt wurde den Machern scheißegal. Heute haben wir den ganzen Nachmittag vollgemüllt mit Scripted-Reality-Scheißdreck, der mit Fernsehen nichts zu tun hat. Gemacht von Menschen ohne Ahnung mit Menschen ohne Bock.“ Weiter kritisiert Kalkofe: „Man führt Menschen vor, macht sie lächerlich. Eine Frechheit und Beleidigung eines jeden Zuschauers. Das Fernsehen ist immer zynischer, seelenloser, liebloser geworden.“

Es gebe, so der langjährige Moderator von „Kalkofes Mattscheibe“, aber auch positive Entwicklungen wie die Konkurrenz der Streamingdienste. Diese hätten „zum Glück bewiesen: Die Zuschauer sind gar nicht so doof, wie ihr immer behauptet! Ihr habt sie nur doof gemacht und sie nicht an andere Inhalte herangeführt.“ Er selbst würde sich wünschen, dass die angedachte Zusammenarbeit mit Netflix klappt, denn: „Etwas Fiktionales wie etwa eine 'Wixxer'-Serie zu machen, ist im normalen Fernsehen beinahe unmöglich.“

Peter Rütten (links) und Oliver Kalkofe starten in die neue Staffel "SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten". (Tele 5)

Dennoch, so Kalkofe im Interview mit der teleschau, ist sein Glaube an das Medium noch nicht erloschen: „Ich liebe das Fernsehen, ich will gutes Fernsehen machen! Ich bin nicht nur der Kritiker, der mit dem Finger wedelt, sondern einer, der Spaß macht und dann selbst in der Kritik steht. Wichtig ist: Ich muss mir selbst glauben können. Würde ich jetzt bei 'Promi Big Brother' mitmachen, würde mich das in eine persönliche Krise stürzen.“

Die Sendetermine der neuen „SchleFaZ“-Staffel im Überblick:

Zur Premiere zeigen Kalkofe und Rötten den Klassiker "King Kong vs. Godzilla" - und treten selbst zum Kampf an. (Tele 5)

03.08.: SchleFaZ: King Kong vs. Godzilla (22.15 Uhr)

10.08.: SchleFaZ: Strippers vs. Werewolwes (22.15 Uhr)

Oliver Kalkofe (rechts) alias Kalkzilla feiert das "GröMaZ": das größte Monster aller Zeiten - für ihn ist Godzilla einer der "Lieblingsschauspieler meiner Kinojugend". (Tele 5)

17.08.: SchleFaZ: Slugs (23 Uhr)

24.08.: SchleFaZ: Die Todesgöttin des Liebescamps (23 Uhr)

Die neue Staffel "SchleFaZ" wartet mit Perlen wie "Die Insel der Ungeheuer" auf - und abermals tollen Kostümierungen von Peter Rütten (links) und Oliver Kalkofe. (Tele 5)

31.08.: SchleFaZ: Atomic Shark (22.15 Uhr)

07.09.: SchleFaZ: Die Insel der Ungeheuer (22.15 Uhr)

Peter Rütten (links) und Oliver Kalkofe bedienen sich aus einem unerschöpflichen Fundus an Quatsch und Verkleidung. (Tele 5)

14.09.: SchleFaZ: Sorceress - Die Mächte des Lichts (22.15 Uhr)

21.09.: SchleFaZ: Cowboys vs. Dinosaurs (22.15 Uhr)