Eine Kindheit ohne Bücher ist möglich, aber sinnlos. So oder so ähnlich könnte man wohl die Einstellung der Lebenshilfe Verden zu Literatur zusammenfassen. Es versteht sich daher fast von selbst, dass die Lebenshilfe in vielen ihrer Einrichtungen eine kleine Bücherei oder zumindest ein üppig ausgestattetes Bücherregal unterhält. Im Kinderhaus Eitze gibt es sogar eine eigene Bücherei AG. Vier Mitarbeiter kümmern sich hier um kindgerechte Literaturerziehung mit dem Ziel, Sprachentwicklung und die Erzählkultur zu fördern. Jeden Donnerstagvormittag können sich die Kinder je zwei Bücher ausleihen. Darüber hinaus finden mehrmals im Jahr Veranstaltungen statt.

Als Ehrenamtlicher im Bücherdienst fungierte bis vor Kurzem Gerd Borchert (Foto). Er hat den Verleih acht Jahre lang organisiert, alles in Schuss gehalten und seine eigene Bücherbegeisterung an die Kinder weitergegeben. Zum Dank für sein Engagement haben sich alle Beteiligten nun in einer kleinen bunten Feier im Kinderhaus von ihm verabschiedet. Es gab eine Puppentheatervorstellung von Christine und Werner Winkel und viele glückliche Gesichter.