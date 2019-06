Francesco Valentini beteiligt sich seiner Wein- und Feinkosthandlung an den Vorbereitungen zur Festa Italiana. Seine Eigenmarke „857“ wurde kürzlich um eine neue Gin-Sorte erweitert. (Kristina Bumb)

Im Juli findet die Festa wieder statt.

Am Wochenende 27. und 28. Juli ist es so weit. Schon zum vierten Mal organisieren italienische

Gastronomen aus Syke die Ver-

anstaltung: die Wein- und Feinkosthandlung Piazza Valentini, die Restaurants da Pino und da Nino sowie die Eiscafés La Piazza und Mi Piace. Am Sonnabend startet das Fest um 18 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Für die Besucher wird der Platz vor dem Kreishaus bunt

geschmückt. Es warten weiße

Pagodenzelte, gemütliche Sitzgelegenheiten, landestypische Livemusik und jede Menge italienische Snacks und Getränke. Hunderte Gäste werden an beiden Tagen zu der Veranstaltung erwartet.

Francesco Valentini von der

Piazza Valentini, die direkt an der Schlossweide ansässig ist, freut sich schon sehr auf das große Fest. „Wir bieten Weine und Spirituosen aus unserem Sortiment an. Außerdem haben wir eine Cocktailbar“, sagt der Betreiber der Wein- und Feinkosthandlung. Auch Leckeres aus dem Delikatessensortiment der Piazza Valentini kann auf dem Fest genossen werden. Geplant sind außerdem Piadina – warme Teigfladen, die zum Beispiel mit Parmaschinken, Tomaten und Mozzarella belegt sind.

Außerdem hat Francesco Valentini eine Besonderheit im Gepäck: „Wir werden unseren neuen Gin Diamant 857 auf dem Fest vorstellen.“ Schon seit längerem bietet er edle Spirituosen der Eigenmarke 857 an. „Dieser Name ergibt sich aus den letzten drei Ziffern der

Syker Postleitzahl. Es sollte etwas Besonderes für Syke sein, wo ich

zuhause bin“, erklärt Franceso Valentini. Mit dem Weißwein Syker Kristall und dem Rotwein Syker Rubin hat es angefangen. Dann kam der Gin 857 dazu und später ein Whisky 857. Die Diamant-Edition des Gins hat nun mehr pflanzliche Anteile und ist kräftiger im Geschmack. „Das ist toll für den

Sommer, um auf der Terrasse einen erfrischenden Drink zu genießen“, sagt er.

Man darf gespannt sein, wie er die Eigenmarke, die er hat schützen lassen, in Zukunft noch weiter ausbaut. „Im November wird ein Rum dazukommen. Aber es ist weiter ausbaufähig“, freut er sich. Schon jetzt steht die Syker Marke in

diversen Geschäften rund um

den Globus. „Durch persönliche

Bekanntschaften und Beziehungen verkaufen wir unsere Marke zum Beispiel auch in Australien und Manila“, schildert er.

Wer nun Lust bekommen hat, die edlen Spirituosen selbst einmal zu verkosten, der kann den Laden an der Schlossweide oder die Festa

Italiana besuchen. Auch auf weiteren Veranstaltungen ist die Piazza Valentini vertreten: am 3. August auf dem Weinfest Bassum, am

1. September auf dem Syker Dorfmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag und am 27. Oktober beim Syker Herbstmarkt mit verkaufsoffenen Sonntag.