Wiedereröffnung

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Festakt für Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden

Mit einem Festakt ist am Freitagabend in Dresden die Gemäldegalerie Alte Meister feierlich wiedereröffnet worden. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble erinnerte als Festredner an die Bedeutung der Kunst für den europäischen Gedanken.