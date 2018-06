Mitglieder des Kirchen- und Posaunenchors in Dörverden geehrt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Festgottesdienst für Jubilare

FR

Dörverden. In einem Festgottesdienst mit viel Musik wurden am Sonntag Kantate in der Dörverdener Kirche wieder langjährige Mitglieder des Kirchen- und des Posaunenchores der Kirchengemeinde geehrt. Die Chöre leben vom Engagement und dem Einsatz ihrer Mitglieder, die die Freude an der Musik, aber auch an der Chorgemeinschaft, miteinander teilen.