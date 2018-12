Weihnmachtsmarkt Osterholz

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Festliche Outfits

Marcus Lorenczat

Nun wird es weihnachtlich. Das Haus am Markt erstrahlt in festlichem Glanz und am Wochenende präsentiert sich die Einkaufsmeile in winterlichem Flair.