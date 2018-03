Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Festnahmen bei Kurden-Protesten

dpa

Rund 11 000 Menschen haben am Sonnabend nach Angaben der Polizei in Hannover gegen die türkische Offensive gegen die Kurden in Syrien demonstriert. Es gab einige Zwischenfälle: Beamte wurden mit Plastikflaschen beworfen und mit Fahnenstangen angegriffen.