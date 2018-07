Die Falkenburger Schützen begehen im August ihre große

Feier. Ein bunter Festplatz, zwei ­

Partys und jede Menge sport­liche Wettkämpfe sorgen für ­beste Unterhaltung.

Bevor es losgeht mit dem Schützenfest, steht aber erst ­einmal Arbeit auf dem Programm. An diesem Wochen­ende werden Umbaumaßnahmen am Schießstand durchgeführt, dessen Begrenzungsmauern etwas erhöht werden. Auch neue Schussblenden werden gesetzt. Der Grund dafür sind neue, ­verschärfte Auflagen des ­Ordnungsamtes. Der Arbeitsdienst für die Umbaumaßnahmen erfolgt rein in ehrenamt­lichem Engagement der rührigen Vereinsmitglieder.

Am Freitag, 10. August, ­treffen sich die Vereinsaktiven dann zum Setzen der Fahnenmasten für das große Schützenfest. Nach dem Schmücken des Dorfes ­wartet ein geselliges Beisammensein beim noch amtierenden Schützenkönig 2017 Hans-­Jürgen Niehaus.

Am Sonnabend, 11. August, startet schließlich das Fest. Ab 14 Uhr öffnen die Buden auf dem Festplatz. Außerdem finden sportliche Wettstreite auf allen Ständen statt. Es wird dabei um die Titel der Vizekönige in den Sparten Damen, Herren und ­Jugend sowie um die Regentschaft bei den Kindern und ­Schülern gekämpft. Beim Kinderkönigsschießen können übrigens ebenfalls Mädchen und Jungen zwischen 6 und 13 ­Jahren mitmachen, die keine Mitglieder im Verein sind. Von 14 bis 16 Uhr werden zusätzlich ­Sonderpreise auf dem Königsstand ausgeschossen. Nicht zu vergessen: An diesem Nachmittag findet außerdem die Kinder­olympiade statt.

Um 19 Uhr werden die frisch gebackenen Vizeregenten ­sowie die Kinder- und die Schüler­majestät auf dem Festplatz vor dem Schießstand proklamiert.

Ab 20 Uhr beginnt die Vize­feier im Schießstand, zu der jede Menge feierfreudige Besucher erwartet werden. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 12. August, ­sammeln sich die Vereins­mitglieder um 11.45 Uhr auf dem Festplatz vor dem Schießstand, um mit einem Umzug samt ­musikalischer Unterstützung das Königshaus abzuholen.

Ab 14 Uhr öffnet wieder der bunte Festplatz und ab 14.30 Uhr wird erneut auf allen Ständen geschossen. An diesem Tag geht es um die Königswürden bei den Damen, Herren und der Jugend.

Auch für Kinder und Schüler wird viel geboten: Ab 14 Uhr geht es im Luftgewehrstand um tolle Preise und ab 15 Uhr ­startet das Vogelkönigsschießen für ­

12- bis 17-jährige sowie das

Rikaschießen an der Lichtpunktanlage für 6- bis 11-jährige.

Am Abend steht der mit ­Spannung erwartete Moment auf dem Plan, in dem klar wird, wer die Schützen 2018 regieren wird. Um 19.30 Uhr werden die neuen Könige feierlich proklamiert. Das soll anschließend mit Schützen und Gästen kräftig ­gefeiert werden: Auf der Königsparty kann entsprechend das Tanzbein geschwungen werden. Außerdem sorgt eine Tombola für Unterhaltung.

Nach dem Festwochenende geht es für die Falkenburger Schützen noch weiter. Sie ­treffen sich am Montag, 13. August, um 10 Uhr zum Arbeitsdienst und Einsammeln der Fahnen. Anschließend stärken sie sich beim Katerfrühstück und schießen den Katerkönig aus.

Die Gewinne aus dem Preisschießen des Schützenfestes werden dann am Freitag,

17. August, ab 20 Uhr im Schießstand verteilt.