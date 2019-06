Schützenfest in Neubruchhausen

Festumzüge, Königsschießen, Partynächte

Kristina Bumb

Der Schützenverein Neubruchhausen hat sich für sein großes Fest an diesem Wochenende jede Menge vorgenommen. Festumzüge führen durch den Ort, an beiden Abenden wird zu Livemusik gefeiert, am Sonntagnachmittag wird ein Kinderprogramm ausgerichtet und anderes mehr.