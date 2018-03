Die Regierung habe Ost-Ghuta mehrfach aus der Luft bombardiert und mit Artillerie beschossen. Zivilisten verließen das umkämpfte Gebiet nicht. Auch Hilfslieferungen kamen nicht in die Region. Allerdings ging die Gewalt zurück. Die von Russland verkündete Feuerpause soll auch in den nächsten Tagen zwischen 9 und 14 Uhr gelten. Russland ist einer der wichtigsten Verbündeten der syrischen Regierung und beteiligt sich mit der Luftwaffe am Bürgerkrieg.

In den vergangenen neun Tagen sind in Ost-Ghuta den Menschenrechtlern zufolge mindestens 570 Zivilisten getötet worden. Regierungstruppen belagern das Gebiet seit 2013. Rund 400 000 Menschen sind von der Außenwelt abgeschnitten. Die humanitäre Lage ist dramatisch. Es fehlt an Nahrung, Strom und Medikamenten. Trotz Wintertemperaturen können die Menschen wegen Kraftstoffmangels nicht heizen. Helfer meldeten, viele Menschen müssten hungern. Nach Angaben des syrischen Staatsfernsehens errichtete die Regierung am Dienstag sichere Korridore für Zivilisten aus Ost-Ghuta. Eine internationale Hilfsorganisation, die ungenannt bleiben wollte, konnte diese Angabe jedoch nicht bestätigen. Sie sei nur aus den Medien über die Korridore informiert worden.

Regierung und Rebellen warfen sich gegenseitig Verstöße gegen die Waffenruhe vor. Das syrische Staatsfernsehen meldete, „Terrorgruppen“ hätten fünf Granaten auf einen Fluchtkorridor gefeuert, um so den Abzug von Zivilisten aus Ost-Ghuta zu verhindern. Aus Kreisen der syrischen Armee hieß es, dabei seien fünf Soldaten verletzt worden. Nach Angaben des Staatsfernsehens wurden in einem Vorort von Damaskus zudem acht Menschen durch Beschuss der Rebellen verletzt. Rebellensprecher Wail Olwan von der Miliz Failak al-Rahman erklärte hingegen, diese Vorwürfe seien frei erfunden. Zivilisten trauten sich wegen der Angriffe der Armee nicht, Ost-Ghuta zu verlassen. Es gebe auch keine Garantien, dass sie im Gebiet des Regimes nicht festgenommen, gefoltert oder zwangsrekrutiert würden. In einem Brief an die UN erklärten sich mehrere Rebellenmilizen bereit, Kämpfer des syrischen Al-Kaida-Ablegers aus Ost-Ghuta herauszubringen.

Eine stundenweise Feuerpause in Syrien reicht nach UN-Angaben nicht aus, um die notleidende Bevölkerung zu versorgen. „Es ist eine Frage von Leben und Tod“, sagte der Sprecher der UN-Nothilfe (Ocha), Jens Laerke, in Genf. Unter Beschuss könnten keine Hilfsgüter geliefert werden. Die Menschen bräuchten eine Feuerpause von 30 Tagen, wie vom Weltsicherheitsrat am Sonnabend beschlossen, sagte Laerke. Der lokale Rat von Ost-Ghuta nannte das Angebot eines Abzugs von Zivilisten eine „Zwangsvertreibung“. Die Menschen hätten nur die Wahl, unter der Bombardierung zu sterben oder ihr Land zu verlassen. Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian forderte bei einem Besuch in Moskau eine Ausweitung der Feuerpause. Die fünfstündige Feuerpause sei zwar ein „echter Fortschritt“, sagte Le Drian nach einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow. „Aber wir sagen, dass das nur eine Etappe ist.“ Man müsse darüber hinaus gehen und mehrtägige Waffenruhen durchsetzen.

Unterdessen gibt es Berichte, dass Nordkorea Teile an die syrische Regierung geliefert hat, die auch für die Produktion von Chemiewaffen benutzt werden können. Dazu gehörten säurefeste Kacheln, Ventile und Thermometer, meldete die „New York Times“. Nordkoreanische Raketentechniker seien zudem in bekannten syrischen Anlagen für Chemiewaffen und Raketen gesichtet worden. Der Bericht wurde demnach von UN-Experten geschrieben, die die Sanktionen gegen Nordkorea überwachen. Die Teile hätten zu mindestens 40 Lieferungen gehört, die zwischen 2012 und 2017 von Nordkorea an Syrien gegangen seien.