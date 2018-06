Zusammen mit mehreren Hundert anderen Nachwuchsbrandschützern verbrachten sieben Verdener Jugendliche und das Betreuerteam der Jugendfeuerwehr der Ortsfeuerwehr Verden einen spannenden und aktionsreichen Tag im Heidepark Soltau. Da die vielen Karussellfahrten hungrig machten, zeichnete das Betreuerteam um Jugendwart Sven Hilbig für die Verpflegung verantwortlich: Ein Bollerwagen voller Brötchen, Obst und Getränke sorgte für die nötige Stärkung. Am Abend waren sowohl die Jugendlichen als auch die Betreuer erschöpft, aber durchweg zufrieden mit dem Tag.

Die Jugendlichen der Ortsfeuerwehr Verden können noch Verstärkung gebrauchen. Jungen und Mädchen, die zwischen zehn und 16 Jahre alt sind und Interesse an der Feuerwehr und an gemeinschaftlichen Unternehmungen haben, sind herzlich eingeladen. Die Dienstabende finden, außer in den Ferien, immer montags von 18 bis 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus an der Lindhooper Straße statt. Näheres unter www.feuerwehr-verden.de/kinder-jugendfeuerwehr.