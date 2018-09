Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Feuerwehrauto im Sand

FR

Für den Spielplatz am Ziegeleiweg hat der Ortsrat Döhlbergen-Hutbergen ein Spielgerät in Form eines kleinen Feuerwehrautos angeschafft und wünscht den Kindern viel Spaß damit. Es passt sehr schön in den Sandspielbereich und bietet insbesondere den kleineren Kindern Abwechslung.