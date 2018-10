Wochenlang hatten sich neun Jugendliche der Jugendfeuerwehren Eissel, Eitze, Hönisch-Hutbergen und Walle auf die Abnahme der Leistungsspange, der höchsten Auszeichnung der Deutschen Jugendfeuerwehr, vorbereitet. Gestern traten diese dann gemeinsam mit rund 30 weiteren Jugendgruppen aus ganz Niedersachsen in Gnarrenburg (Landkreis Rotenburg) zur Abnahme an. Neben sportlichem Geschick und Schnelligkeit wurde auch das Feuerwehrwissen und -können der Teilnehmer mit dem Aufbau eines Löschangriffs und dem Beantworten von Wissensfragen geprüft. Am Ende konnte die Stadtverdener Gruppe mit 16 von insgesamt 24 möglichen Punkten die Leistungsspange erfolgreich erlangen.