Traditionell führt die Ortsfeuerwehr Walle im Oktober die Regionswettkämpfe mit benachbarten und befreundeten Ortsfeuerwehren durch. Zum bereits fünften Mal konnte sich die Ortsfeuerwehr Neddenaverbergen durchsetzen und den Wanderpokal, gestiftet von Mathias Thran von der Ortsfeuerwehr Holtum/Geest, dadurch behalten.

Die Gruppen hatten einen sogenannten „Löschangriff nass“ durchzuführen. Die Wasserversorgung aus einem offenen Gewässer musste hergerichtet, sechs Schläuche verlegt und am Ende einer 70 Meter langen Bahn mussten zwei Kanister zu Boden gebracht werden. Auf dem Weg dorthin galt es eine Hürde zu überwinden, zwei Kriechtunnel zu durchlaufen und zwei Mastwürfe fehlerfrei zu stechen. In zwei Durchgängen gingen die Gruppen an den Start. Die schnellste Zeit der beiden Durchgänge wurde gewertet. Mit einer Spitzenzeit von 39,4 Sekunden sicherte sich Neddenaverbergen Platz eins. Für die beste Gesamtzeit gab es den Wanderpokal „Neddener Speed-Kübel“ als Sonderpreis. Die Ortsfeuerwehr Holtum/Geest konnte ihn sich mit zwei konstant guten Durchgängen und einer Gesamtzeit von 88,2 Sekunden sichern.