Eine Gruppe Senioren zieht zusammen und entdeckt dabei verborgene Wünsche und Geheimnisse. (Campus)

Jeweils am Donnerstag, 24. Oktober und 7. November, wird ein aktueller Film gezeigt, der sich mit den Themen Alter und Älterwerden auseinandersetzt.

Den Anfang macht „Britt-Marie war hier“ am 24. Oktober. In dem schwedischen Film von 2019 beginnt die 60-jährige Britt-Marie nach dem Scheitern ihrer Ehe ein neues Leben. Dazu gehört ein Umzug ebenso, wie der neue Job als Fußballtrainerin einer Jugendmannschaft. Nur leider versteht Britt-Marie weder etwas von Kindern noch von Fußball.

Als Expertin zu Gast ist an diesem Abend Tanja Heidt von der Perspektive Wiedereinstieg im Landkreis Osterholz.

In dem Streifen „Und wenn wir alle zusammenziehen“, der am 7. November gezeigt wird, überlegt sich eine Gruppe älterer Freunde zusammenzuziehen. Um das Miteinander in der Wohngemeinschaft leichter zu gestalten, heuern sie den jungen Student Dirk an, dessen Anwesenheit verborgene Wünsche und bislang streng gehütete Geheimnisse an den Tag bringt. In den Hauptrollen sind unter anderem Jane Fonda und Daniel Brühl zu sehen. Als Experte steht Michael Groher vom Wohnprojekt Mosaik am Ende des Films für Gespräche bereit.

Beide Filme des Festivals werden im Medienhaus im Campus, Am Barkhof 10a in Osterholz-Scharmbeck, gezeigt. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.