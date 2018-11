Kuba aufgenommen von Heiner Rehr.jpg

Der Weltenbummler und Hobbyfotograf Heiner Rehr nimmt seine Gäste diesmal mit ins Landesinnere, nach Santa Clara. Die lebhafte Stadt erinnert mit Gedenkstätte und Mausoleum an den Revolutionär Ernesto (Che) Guevara. Im Zentrum der Denkmalanlage ist die sechs Meter hohe Bronzestatue des Rebellenführers zu bewundern. Außerdem nimmt der Hobbyfilmer seine Gäste mit zu den musikalischen Auftritten in Santa Clara. Den Abschluss der Vorführung bilden Ausflüge in die vielen Naturschutzgebiete Kubas. Der Weltenbummler bereist unter anderem Hanabanilla, die Laguna da Leche sowie die Laguna la Redonda. Darüber hinaus zeigt er seinen Gästen einige weitere Städte Kubas und die Insel Cayo Coco. Die Reise beginnt um 19 Uhr in der Backstube des Mehr-Generationen-Hauses Stuhr-Brinkum in der Bremer Straße 9. Der Eintritt ist frei; eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Informationen unter 04 21/ 80 60 98 74.