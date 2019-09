Filmproduzent Tom Zickler ist im Alter von 55 Jahren verstorben. (2011 Getty Images / Andreas Rentz)

Der bekannte Filmproduzent Tom Zickler ist tot. Wie das Studio Babelsberg am Dienstag mitteilte, sei der 55-Jährige „nach sehr kurzer, schwerer Krankheit“ verstorben. „Wir sind fassungslos, bestürzt und tief traurig. Die deutsche Filmlandschaft verliert einen der größten Filmproduzenten und leidenschaftlichsten Geschichtenerzähler, der wie kein anderer wusste, wie man Zuschauer begeistert. Kino war sein Leben“, schreibt der Vorstand der Studio Babelsberg AG, Christoph Fissler.

Zickler zählte zu den renommiertesten deutschen Filmemachern und feierte große Erfolge im deutschen Kino. Zusammen mit Til Schweiger hatte er Filme wie „Barfuss“ (2005), „Keinohrhasen“ (2007) oder „Honig im Kopf“ (2014) produziert. Zu Beginn der 1990er-Jahre hatte Zickler zusammen mit Schweiger die Produktionsfirma Mr. Brown Entertainment gegründet, wurde später Geschäftsführer von Barefoot Films.

Tom Zickler arbeitete seit Anfang der 90er-Jahre mit Til Schweiger (links) zusammen, produzierte unter anderem die Filme "Barfuss" (2005) und "Honig im Kopf" (2014) (Clemens Bilan/Getty Images for MADELEINE)

Die Komödie „Friendship!“ (2010) war die Verfilmung der Lebensgeschichte Zicklers, der sich nach der Wende mit Freunden auf den Weg in die USA gemacht hatte, allerdings weder Englischkenntnisse noch ausreichend Geld besaß. Matthias Schweighöfer verkörperte die an Zickler angelehnte Figur „Tom“. Mit dem Ziel, wieder vermehrt deutsche Kinofilme in Babelsberg herzustellen, gründete Tom Zickler 2017 gemeinsam mit Studio Babelsberg die Produktionsfirma Traumfabrik Babelsberg.

Zicklers letztes Projekt war der Film „Traumfabrik“, der am 4. Juli 2019 in die Kinos kam. Auch diese Produktion enthielt autobiografische Züge des Produzenten, der sie als sein Lebenswerk bezeichnete: „Es war immer mein Ziel, genau diesen Film zu machen - und diesen Lebenstraum habe ich mir mit “Traumfabrik„ erfüllt.“