Auch andere Kunstinteressierte sind herzlich zu der Filmvorführung am 5. März eingeladen.

Der Film zeigt das Leben der 24-jährigen Paula Becker in Bremen im Jahr 1900. Die junge Frau ist fest dazu entschlossen, einmal eine große Malerin zu werden. In einer Zeit, in der kaum jemand einer Frau ein selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben zutraut, wird das kein leichtes Unterfangen. Nicht einmal ihr Vater unterstützt sie. Doch Paula Becker macht unbeirrt weiter und zieht schließlich nach Worpswede. Das Dorf ist schon seit zehn Jahren als Künstlerkolonie berühmt und damit der ideale Ort, als Malerin zu reifen.

Die Vorstellung beginnt um 18 Uhr und kostet 12 Euro. Im Anschluss gibt es eine Führung durch das Museum mit genügend Zeit, die Ausstellung anzusehen. Anmeldungen an Hanna Grube unter Telefon 04792 950624.