Im neuen Werkzeugwagen liegen Steckschlüssel und Schraubendreher ordentlich bereit. (Hannelore Johannesdotter)

Die Freiwillige Feuerwehr Berne hat im Jahr 2004 als erste der sechs Ortswehren der Gemeinde Berne einen Förderverein gegründet. Dem Vorstand gehören laut Satzung die beiden Ortsbrandmeister Stefan Krings und Michael Laackmann als Vorsitzende an, Rechnungsführer ist Peter Schikora. Die Protokolle schreibt Bernd Kruschel. Inzwischen haben auch die anderen fünf Ortswehren alle einen Förderverein.

Bernd Kruschel zeigt eine der neuen Helmlampen, die der Förderverein gekauft hat. (Hannelore Johannesdotter)

Der Förderverein greift der Feuerwehr dort unter die Arme, wo die Aufgaben der Gemeinde als Träger des Brandschutzes zumeist aus finanziellen Gründen enden. Die Feuerwehr selbst darf keine eigene Kasse führen. Ein Förderverein dagegen kann Zuwendungen und Spenden annehmen und dafür selbst Quittungen ausstellen. Er ist ein eingetragener Verein, dessen Gemeinnützigkeit das Finanzamt anerkannt hat. Es prüft auch die satzungsgemäße Verwendung der Gelder.

Der Berner Förderverein hat derzeit knapp 50 Mitglieder. Alle aktiven Feuerwehrmänner und -frauen sind Mitglieder, dazu die Alterskameraden der Ortswehr. Es gibt außerdem reine Fördermitglieder. Sie haben in den Versammlungen allerdings kein Stimmrecht. Der Mitgliedsbeitrag beträgt einen Euro pro Monat, also zwölf Euro im Jahr. Es können jederzeit höhere Beträge gespendet werden, und ein Sponsor muss auch nicht Mitglied im Förderverein sein.

Sehr bescheiden waren die Wünsche der Berner Ortswehr im Gründungsjahr. Erste Anschaffungen waren ein kleiner Gefrierschrank und ein Staubsauger. „Bescheiden sind wir heute immer noch“, sagt Peter Schikora, die Kasse erlaube keine großen Sprünge. Die Feuerwehr müsse gar nicht alle Dinge neu haben, betont der Vorstand. Gern nimmt er deshalb auch Sachspenden entgegen. Groß war die Freude, als 2005 ein Gönner den ersten Beamer und einen Laptop spendierte. Auch die ausgemusterte gut erhaltene Schrankwand für das Büro, die der Arbeitgeber von Stefan Krings der Berner Ortswehr nach dem Umbau des Hauses überließ, leistet gute Dienste.

„Über Fördervereine werden Leistungen mehr und mehr auf den Privatmann abgewälzt“, sieht Stefan Krings die Einrichtung grundsätzlich eher kritisch. „Das gilt für Fördervereine von Kindergärten und Schulen genauso“, sagt er. „Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir der Notnagel der Gemeinde sind.“ Deshalb ärgert sich der Vorstand über Ausgaben, die er unfair findet. Wie beim Maibaumsetzen die Standgebühr für die Wurstbude und die Gema-Rechnung oder die Gebühren für die Kontoführung bei der Bank.

Mit Mitteln des Fördervereins engagiert sich die Berner Ortswehr auch gesellschaftlich. Seit Jahren stellen die Freiwilligen am 30. April auf dem Berner Marktplatz, dem Breithof, einen Maibaum auf. Im Jahr 2005 musste der lange Stamm saniert werden. Das Sandstrahlen, Lackieren und auch die neuen Edelstahlschrauben und die Wappen an den Kränzen zahlte die Feuerwehr aus der Vereinskasse. 2019 müssen die beiden Schilder mit dem Gemeindewappen an der Spitze ersetzt werden. Der Förderverein will in diesem Fall einen Zuschuss bei der Gemeinde beantragen, denn die Schilder können nur professionell gefertigt werden.

„Wir erhalten die langjährige Tradition des Maibaumsetzens, ohne dafür Eintritt zu nehmen“, betont der Vorstand. Früher hätten Mitglieder der Feuerwehr von Haus zu Haus für das Maibaumsetzen gesammelt. „Das ist zeitlich nicht mehr drin“, erklärt der Ortsbrandmeister, und er weiß auch, dass nicht alle seiner Kameraden gern „Klinkenputzen“. Krings: „Inzwischen lassen wir beim Maibaumsetzen den Hut herumgehen.“

„Das Jahr 2015 hat für den Förderverein der Feuerwehr Berne eine neue Zeitrechnung gebracht“, sagt Stefan Krings stolz und erläutert, was er damit meint. Nachdem er und die anderen Mitglieder der Feuerwehr sich mit einigen tausend Stunden Eigenleistung aktiv beim Umbau des Feuerwehrhauses eingebracht hatten, habe der Vorstand entschieden, die fehlende Ausstattung nicht jahrelang über den Förderverein anzusparen, sondern um zweckgebundene Spenden zu bitten. 120 Briefe, die einen Spendenaufruf enthielten, wurden an Berner Firmen und auswärtige Betriebe geschickt, die einmal auf die Hilfe der Berner Feuerwehr angewiesen sein könnten.

Die Aktion habe sich gelohnt, berichtet der Vorstand von dieser bisher einmaligen Aktion. Eine „nicht unerhebliche Summe“ sei danach eingegangen. Davon konnte die Feuerwehr neben vielem anderen einen leistungsstarken Beamer kaufen und eine Küchenzeile einbauen lassen. Darüber hinaus hält ein neuer Werkzeugwagen in der Fahrzeughalle Steckschlüssel, Schraubendreher und Zangen übersichtlich in Ordnung.

„Ein Beamer ist heutzutage Standard“, begründet Stefan Krings die Anschaffung. „Davon profitieren alle sechs Ortswehren“, sagt er. Referenten, die Fortbildungen leiten, benötigen den Projektor für ihre Präsentationen, und bei der Truppmann-Ausbildung ersetzt das Gerät die frühere Schultafel. Truppmann-Lehrgänge finden regelmäßig im Berner Feuerwehrhaus statt. Beschafft hat der Förderverein deshalb für die Anwärter auch unterschiedliche Hydranten, an denen sie das Ankuppeln der Löschleitung praktisch üben können.

Eine Küche ist in einem Feuerwehrhaus ebenfalls längst unverzichtbar. Kräfte, die von Einsätzen zurückkehren, können sich Getränke heiß machen oder im Sommer kalt stellen. Bei den ganztägigen Truppmann-Ausbildungen halten die Teilnehmer in der Küche auch ihre Speisen warm.

2018 hat der Förderverein einiges Geld in professionelle Helmlampen investiert. Eigentlich Feuerwehr-Zubehör, sagt der Vorstand, das die Gemeinde anschaffen müsste. Das sei aber umständlich und sehr langwierig. Der Verein besorge diese für wichtig erachteten Hilfsmittel viel schneller selbst. Werkstattleuchten für die Fahrzeug-Reparatur und eine Anti-Viren-Software wurden ebenfalls gekauft.

Für nächstes Jahr ist der Wunschzettel kurz. „Mehr Mitglieder“, wünscht sich der Ortsbrandmeister. Die Feuerwehr will in Werbung investieren. Gedacht wird unter anderem an einen neuen Flyer. „Am erfolgreichsten ist aber die persönliche Ansprache“, weiß Krings. Im Blick hat der Ortsbrandmeister vor allem Neubürger. Er hat erfahren, dass viele von ihnen meinen, dass Berne eine Berufsfeuerwehr hat. „Wir müssen ihnen klar machen, dass es hier auf dem Land nicht so läuft wie in der Großstadt.“

Peter Schikora würde 2019 gern das Mobiliar im Schulungsraum erneuern. „Die Bestuhlung gehört eigentlich zur Einrichtung des Feuerwehrhauses“, sagt der Rechnungsführer, schränkt mit einem Seitenblick auf den Vorsitzenden aber ein, neue Tische und Stühle seien sein ganz persönlicher Wunsch. „Im Moment sind wir relativ gut aufgestellt“, lautet seine realistische Bilanz. „Deshalb sollten lieber die Rücklagen erhöht werden.“