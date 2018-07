Die Reise-App FindPenguins trackt den Reiseverlauf automatisch. (FindPenguins)

Die App FindPenguins hat in den letzten Jahren einige Fans hinzugewonnen - vielleicht auch durch den Auftritt der Gründer in der VOX-Show „Die Höhle der Löwen“. FindPenguins ist im Prinzip ein ausgefeiltes Reisetagebuch mit allerlei Funktionen. Die vielleicht besten kommt nun durch ein großes Update hinzu.

Dabei nimmt FindPenguins ein vollautomatisches Tracking des Reiseverlaufs vor. Mit dem Smartphone in der Tasche kann es also losgehen. Die sogenannten „Footprints“ sind Einträge des Reisenden von besuchten Orten. Diese Funktion ist wohl vor allem für Viel- und Weltreisende interessant. Aber auch ein kleiner Städtetrip oder andere (Kurz-)Urlaube lassen sich auf diesem Wege bequem dokumentieren.

Laut eigener Aussage haben die Mitarbeiter des gleichnamigen Entwicklerstudios hart und lang an der neuen Funktion gearbeitet. Das Konzept ist in jedem Fall vielversprechend. So erkennen Algorithmen etwa automatisch Flüge und bei eingeschalteter Standorterkennung loggt das Smartphone die Route automatisch.

Auf ein Feature sind die Entwickler besonders stolz: „Durch clevere Technologie und künstliche Intelligenz erzielen wir (...) ein optimales Ergebnis und verbrauchen dabei nur ca. 4 Prozent extra Batterie-Leistung am Tag.“ Sollten die Angaben von FindPenguins stimmen, wäre das in der Tat beeindruckend.

Die Reiselog-App gibt es kostenlos für Android und iOS. Die kleine Firma aus München finanziert sich dabei ohne Werbung und nur durch In-App-Käufe. Die Entwickler vereinen ein interessantes Konzept mit tollen Funktionen für Reisende. Allein dafür ist dem Geschäftsmodell Erfolg zu wünschen.