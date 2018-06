Zum Abschluss der gemeinsamen Ausstellungszeit bieten beide Künstlerinnen am letzten Öffnungstag ein Künstlerinnengespräch an. Es findet ab 15 Uhr im Haus Hüneburg, Schwedenschanze 39, in Achim statt. Franziska Hofmanns (Worpswede) und Andrea Imwiehes (Berlin) Arbeiten behandeln auf unterschiedliche Art und Weise das Zusammenspiel von Figur und Raum, wobei der Raum durchaus ein fiktiver sein kann oder die Figur lediglich zu einem Symbol der menschlichen Präsenz wird. Näheres werden die beiden Künstlerinnen gerne im Gespräch mit interessierten Besucher erläutern und auch Fragen beantworten.