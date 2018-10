Nach einem spannenden Wettbewerb standen die neuen Worpsweder Herbstmajestäten mit Anne Finkel (Damen) und Dirk Scheppelmann bei den Schützen fest.

Besonders erwähnenswert ist die neue Jugendkönigin Mia Hausmann, trat sie doch erst am Nachmittag dem Schützenverein bei, um dann sogleich Königin zu werden. Neben dem Königsschießen wurde verschiedene Wettbewerbe durchgeführt, wobei sich Maria Knop die Bildscheibe der Damen, Hans-Dieter Wendelken die Prämienscheibe und Rosi Kirsch die Spaßscheibe sicherten. Den Konkurrenzwettbewerb gewann Kathrin Kirsch und Heinz Sackmann die Rehbockscheibe. Die Bildscheibe der Schützen ging an Jürgen Heitmann, die der Jugend an Mia Hausmann und Jonas Schwenke. Das beste Ergebnis bei der Ausmarschscheibe erzielte an diesem Tag Hans-Dieter Wendelken und bei der Glücksscheibe war Kathrin Kirsch nicht zu schlagen. Den Pokal der Jugend sicherte sich Jonas Schwenke. Einen extra Wettbewerb des Vizekönigspokals gewann Felix Teichert.