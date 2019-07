Der neue Firefox-Mobilbrower hat auch in einer Vorab-Version schon einige zu bieten. (Mozilla Foundation)

Die Mozilla Foundation hat ihren neuen „experimentellen Browser“ für Mobilgeräte vorgestellt. Unter dem Namen „Firefox Preview“ können Interessierte die App unter Android bereits herunterladen. Der Browser wurde komplett neu aufgesetzt und baut auf der Engine „GeckoView“ auf - einer Eigenentwicklung. Laut Mozilla soll „Preview“ doppelt so schnell sein wie die aktuelle Android-Version des Firefox und das mobile Surfen auf ein „ganz neues Level heben“.

Wie beim „abgespeckten“ Firefox Klar liegt der Fokus neben Geschwindigkeit vor allem auf Datenschutz und Privatsphäre. So ist der Tracking-Schutz automatisch aktiviert. Wie gewohnt löscht Firefox im privaten Modus nach Beendigung der Sitzung den Browserverlauf sowie die zugehörigen Cookies.

Sofort ins Auge fällt die Position der Adressleiste auf dem Smartphone-Bildschirm. Sie befindet sich nicht wie üblich am oberen, sondern am unteren Ende des Displays. Was zunächst äußerst gewöhnungsbedürftig und gar lästig erscheint, entpuppt sich nach kurzer Zeit als Segen. Die Bedienung der App geht buchstäblich leichter von der Hand. Praktisch sind auch die „Collections“, mit denen sich Lesezeichen in Sammlungen zusammenfassen lassen.

Schon bald soll aus der bereits recht ausgereiften Version der neue offizielle Firefox-Browser für Mobilgeräte werden. Bislang fehlen noch einige Funktionen, die im Laufe des Jahres hinzukommen sollen. Firefox Preview kann kostenlos im Google Play Store heruntergeladen werden. Voraussetzung ist mindestens Android-Version 5 „Lollipop“.