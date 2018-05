Hambergen

Firma Dietrich Baustoffe feiert Neueröffnung

FR

Hambergen. Seit dem vergangenen Montag ist der neue Baustoff-Fachmarkt in Hambergen am Sophie-Tietjen-Ring 2 an der B 74 für alle Kunden geöffnet. Wer noch den alten Standort an der Bahn kennt, der wird sich sicherlich über das wesentlich breitere Angebot in allen Bereichen freuen.