Die Läufer waren mit RFID-Chips ausgestattet (Bild links).

5000 Laufveranstaltungen finden in Deutschland jährlich laut niedersächsischem Leichtathletikverband statt. „Früher war eine elektronische Zeitmessung für kleinere, regionale Veranstaltungen unerschwinglich“, erzählt Birgit Woltjen-Ulbrich, langjährige Vorsitzende des Delmenhorster Laufclubs. „Dazu kommt noch, dass immer weniger Menschen ehrenamtlich tätig sein wollen.“

Trübe Aussichten für Laufveranstaltungen in unseren Breitengraden. Dabei erfreut sich Laufsport wachsender Popularität. Auch der technische Fortschritt bietet neue Möglichkeiten: Zeitmessung und Auswertung können mit Hilfe von Chip-Systemen durchgeführt werden. Während einer Laufveranstaltung entstand bei der Betriebswirtin Woltjen-Ulbrich und ihrem Sohn Jannik Ulbrich die Idee, Zeitmessung als professionelle Dienstleistung anzubieten. Im Dezember 2008 gründeten die beiden schließlich die Firma Runtiming. Das Unternehmen hat sich auf Zeitmessung für Massensportveranstaltungen spezialisiert und ist bei Straßenläufen, Triathlons, Duathlons, Crossläufen oder Radrennen am Start.

Daneben bietet Runtiming Agenturleistungen rund um die Organisation von Sportevents an, etwa Druck- und Grafikdienstleistungen aller Art, Startnummern-Herstellung sowie einen Eventtechnik-Verleih. „Wir haben uns auf kleine und mittlere Veranstaltungen spezialisiert, also Straßen- und Volksläufe von unter 100 bis um die 1000 Teilnehmer“, so Jannik Ulbrich. Die ganz großen Veranstaltungen wie etwa der Hamburg-Marathon hingegen würden sie nicht betreuen, da diese zu viele Kapazitäten binden würden. „Unsere Spezialisierung hat sich herumgesprochen“, sagt der Elektroingenieur nicht ohne Stolz. Die Auftragsbücher seien voll, mit 60 Veranstaltungen sei das Kalenderjahr 2019 nahezu abgeschlossen, nun gehe es an die Terminplanung des Jahres 2020.

Die Geschäfte laufen so gut, dass die Zeitmessungs-Spezialisten ein Lager- und Bürogebäude an der Adelheider Straße neu errichten lassen. „Uns stehen hier 200 Quadratmeter an Lagerfläche zur Verfügung, ganz in der Nähe der Autobahn“, berichtet Paul Stein. Der Wirtschaftsinformatiker ist 2017 bei Runtiming eingestiegen und für die Erweiterung der Onlineservices verantwortlich. In Delmenhorst sei es nicht so einfach, an ein Lager dieser Größe zu kommen, sagt Stein. Die einzige realistische Alternative sei gewesen, selber zu bauen. Mit Unterstützung der Delmenhorster Wirtschaftsförderung habe Runtiming das verwirklichen können – der Bau der Lagerhalle sei bereits abgeschlossen, die Fertigstellung der restlichen Gebäudeteile für den Herbst vorgesehen.

Paul Stein, Birgit Woltjen-Ulbrich, Jannik Ulbrich (v.l.) von Runtiming waren für die exakte Zeitmessung verantwortlich. (Ingo Möllers)

Die Lagerfläche werde auch dringend benötigt, schließlich habe man ja einiges an Equipment unterzubringen: LED-Grossanzeigen, Podestkonstruktionen, aufblasbare Torbögen, Absperrgitter, Bierzeltgarnituren und Geräte der Beschallungstechnik werden von dort aus zu den jeweiligen Laufveranstaltungen transportiert. Runtiming kümmert sich jedoch auch im Vorfeld der Events um Onlineanmeldungen, Veröffentlichungen von Teilnehmerlisten im Internet, Einzug von Startgeldern oder Druck und Design von Startnummern.

Während der Veranstaltung ist Runtiming in erster Linie für die Zeitmessung und Auswertung zuständig. An den Startnummern der Läufer sind sogenannte RFID-Chips befestigt, die zur Zeitnahme und zur Streckenkontrolle verwendet werden. „Wir sind auch dafür verantwortlich, dass Ergebnislisten erstellt und vor Ort und im Internet – beispielsweise über eine App – angezeigt werden und dass Teilnehmer an Urkundenterminals ihre persönlichen Urkunden ausdrucken können“, sagt Ulbrich.

Ist die Laufveranstaltung beendet, haben die Mitarbeiter von Runtiming noch lange nicht Feierabend. Dann gilt es nämlich, das Equipment abzubauen und zurück ins Lager zu schaffen. Die Arbeit geht anschließend im Büro weiter: Urkunden, Ergebnislisten und Rundenprotokolle wollen versandt und statistische Daten für Verbände bereitgestellt werden.

Bei Laufevents seien oftmals nicht die Läufer die Problemverursacher, sondern die Zuschauer. „Gerade Kinder interessieren sich nicht so sehr für Absperrungen“, schmunzelt Ulbrich. „Dann müssen wir ein besonderes Auge darauf haben, dass alles in geregelten Bahnen abläuft.“

Bei einer Veranstaltung sei das allerdings ganz und gar nicht gelungen: Ulbrich berichtet über einen Citylauf im ostfränkischen Meiningen. „Als wir dort angekommen sind um aufzubauen, ist Starkregen über der Stadt runtergegangen. In den Straßen, wo die Leute hätten laufen sollen, sind uns Schlauchboote entgegengekommen“, sagt der Projektplaner lachend. Die Veranstaltung sei schließlich abgesagt worden.