Graupen und Grünkohl sind ein winterliches Traumpaar – vor allem wenn es von gedünstetem Zander begleitet wird. (LandGenuss/txn, txn)

Dabei treffen zwei äußerst gesunde Lebensmittel auf-

einander und entfalten ihre Aromen. Und wenn dazu noch Graupen kommen, sorgt das für ein vollkommen neues Geschmackserlebnis des klassischen Wintergemüses. Die Zubereitung des Gerichts dauert etwa eine Stunde.

Zutaten für 4 Personen

1,25 Kilogramm Grünkohl, 1 Zwiebel,

2 Esslöffel Butter, 200 Gramm Graupen, etwa 1 Liter heiße Brühe, etwa 100 Milliliter Weißwein, Thymian, Rosmarin, 600 Gramm Zanderfilet, 1 Esslöffel Zitronensaft, Salz, 100 Gramm geriebener Parmesan, 50 Gramm Schmand, Pfeffer

Zubereitung: Grünkohl putzen, grobe Blattstiele entfernen und Blätter in Stücke schneiden. Zwiebel schälen und in kleine Würfel schneiden. Grünkohl und Zwiebel in erhitzter Butter 5 bis 10 Minuten dünsten. Graupen dazugeben und ebenfalls andünsten. Brühe und Weißwein nach und nach angießen und etwa 40 Minuten garen.

Die Kräuter sowie das Zanderfilet waschen. Den Fisch trocken tupfen, säuern und salzen. Die übrige Butter in einer Pfanne erhitzen. Das Zanderfilet mit den Kräutern

dazugeben und von beiden Seiten 8 bis 10 Minuten dünsten.

Das Grünkohl-Graupenrisotto mit der Hälfte des Käses und dem Schmand verfeinern, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Risotto in Schalen anrichten. Das Zanderfilet darauflegen, mit übrigem Käse bestreuen und servieren.

Pro Portion: 620 kcal, 50 g Eiweiß, 23 g Fett, 43 g Kohlenhydrate

Weitere Rezepte gibt es im Internet unter www.landgenuss-magazin.de.