Der Weg von einer Kohltour in den Hammewiesen in die Amtslinde ist nicht weit. (Kim Wengoborski)

Nicht nur Fischliebhaber aus der Kreisstadt zieht es wegen des besonderen Angebots in den Ortsteil Osterholz.

Dafür sorgen Ralf Stelljes als langjähriger Inhaber und Koch aus Leidenschaft sowie die freundlichen Servicekräfte, die sich der aufmerksamen Bewirtung der Gäste widmen. 18 Jahre Amtslinde bedeuten auch Rückblick. „Die Jahre waren nicht immer einfach für uns“, gesteht Stelljes. „Heute überwiegt die Freude. Vor allem die positive Resonanz unserer Gäste motiviert uns immer wieder aufs Neue“, erklärt er.

Passend zu jeder Jahreszeit ist auch die Lage der Lokalität. Am Rande der Hammewiesen kann man das Restaurant als Ausgangspunkt für Wanderungen nutzen. Hierbei bietet sich die Wahl zwischen einer 60-minütigen Tour und einer 2,5 Stunden dauernden Route. Beide führen durch die Hammewiesen, letztere auch an den Fluss. Derzeit kann man die Wege für den Marsch vor der Kohlfahrt benutzen. Wenn man so richtig ausgehungert ist, läuft man wieder zurück zur Amtslinde, begibt sich in den Saal und kann das Kohlessen mit Musik und allem Drumherum genießen. Die wenigen Restplätze zu den angebotenen Kohlfeiern erfragt man am besten telefonisch.

Auf der Speisekarte findet man viele Fischspezialitäten. Fleischfans und Vegetarier kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Die Zutaten werden sorgfältig ausgewählt und frisch zubereitet. Dreimal in der Woche fährt der gelernte Koch und Inhaber der Amtslinde nach Bremerhaven, um die Klassiker, aber auch Exoten auf dem Fischmarkt einzukaufen.

So findet man ab und an Papageifisch und hochwertigen Thunfisch als Angelware auf der Karte wieder, immer mit ideenreichen Beilagen und kreativen Soßen. Findet man sein Lieblingsgericht nicht auf dem Plan oder hat einen Extra-Wunsch, ist das fachkundige und freundliche Personal immer dafür offen. Der Küchenchef bringt zum Beispiel auch gern frischen Hummer mit, wenn seine Gäste ihn rechtzeitig danach fragen und das köstliche Gericht vorbestellen.

Im hauseigenen Festsaal können bis zu 100 Gäste feiern. Ambiente und Ausstattung der Räumlichkeiten sind für jeden Anlass geeignet – ob es sich dabei um die Firmenfeier, Tagungen, Seminare, Hochzeiten, Geburtstage oder andere Veranstaltungen handelt. Durch die Teilbarkeit des Saales fühlt sich auch ein kleiner Gästekreis wohl. Es gibt eine große Auswahl an Menüs und Büfetts.

Wer lieber Zuhause speisen möchte, kann auch den Partyservice nutzen. Los geht es ab sechs Personen. Nach oben gibt es keinerlei Beschränkungen. Stelljes versucht, jeden Wunsch zu verwirklichen. Noch liegt es in der Zukunft, aber bei gutem Wetter kann man auch den Sommergarten nutzen. 20 Sitzplätze stehen dort zur Verfügung.

Auch in Sachen Mittagstisch bietet die Amtslinde dienstags bis freitags von 12 bis 14.30 Uhr ein günstiges Essen für 7,90 Euro inklusive einem alkoholfreiem 0,2l Getränk an.

Die Übersicht gibt es auch im Internet unter www.amtslinde.de und auf Facebook. Weitere Informationen gibt das Restaurant Amtslinde, Rübhofstraße 2, 27711 Osterholz-Scharmbeck. Wer jetzt Lust auf Fisch bekommen hat, kann unter der Rufnummer 0 47 91 / 98 00 51 gleich einen Tisch reservieren.