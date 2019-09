Hartwig Jacobs hat nicht nur die Futterstellen, sondern auch die Körner für Wintervögel im Angebot. (Christa Neckermann)

Im Raiffeisen-Markt in der Straße

Am Kleinbahnhof 2 in Osterholz- Scharmbeck beginnen die Vorbereitungen auf den Winter. Kleine Vogelhäuschen und wahre Vogelvillen, die im Garten nicht nur nützlich, sondern auch dekorativ sind, bereichern das Angebot des Markts. Das richtige Winterfutter für die gefiederten Freunde halten Marktleiter Hartwig Jacobs und sein Team natürlich ebenfalls bereit.

Aber nicht nur an die heimischen Wintervögel denken die Mitarbeiter des Raiffeisen-Markts. Auch Großtiere spüren die Kälte und so ist eine große Auswahl an wärmenden Winterdecken für Pferde eingetroffen.

„Zum Herbstmarkt bieten wir auf viele unserer Produkte einen 20-prozentigen Rabatt an“, sagt Jacobs. „Da lohnt sich ein Besuch im Raiffeisen- Markt gleich doppelt.“

Gartenfreunde sollten zudem jetzt an ihren Rasen denken, rät der Marktleiter. „Damit der Rasen nach den Strapazen des heißen Sommers im nächsten Frühjahr wieder in sattem Grün erstrahlt, sollten Hobbygärtner der Grünfläche eine spezielle Herbstdüngung gönnen“, erläutert der Fachmann. Das passende Outfit in Form von Arbeitsbekleidung steht ebenfalls in dem Fachgeschäft bereit. So steht dem Einsatz in Haus und Garten nichts mehr im Weg.