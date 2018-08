„Sie haben ein Ziel – wir zeigen

Ihnen den Weg!“ So lautet das Motto des Sportparks am Markt. Eine

familiäre Atmosphäre und Trainierende jeden Alters sind typisch für die Sporteinrichtung am Handelsweg. Kein Wunder also, dass der Sportpark bei Freizeitsportlern und Gesundheitsbewussten jeden Alters so beliebt ist. Die zentrale Lage am Handelsweg, also im Herzen von Weyhe, tut ihr Übriges dazu.

Für Kraft- und Ausdauertraining steht ein umfangreicher Gerätepark bereit. Bevor es losgeht, wird mittels einer individuellen Körperanalyse und Fitnessberatung geklärt, welche Sportgeräte und Übungs­intensität für den Einzelnen geeignet sind. Alle drei Monate werden die persönlichen Fitnessziele überarbeitet.

Das vielfältige Kursprogramm umfasst zum Beispiel Indoor Cyc­ling, Bodystyling mit Pilates­elementen, Qigong, Faszientraining und Rückenfit. Neu im Programm ist Body Balance, das dienstags von 18.15 bis 19.15 Uhr stattfindet. Ein Sonnabendkurs mit diesem Lesmills-Workout soll noch folgen. Außerdem gibt es Lesmills-Bodypump und – Cxworx. Kangatraining wird als zehnwöchiger Kurs angeboten.

Dazu wurde der Saunabereich

gerade aufwändig renoviert. Die Besucher des Sportparks am Markt können sich auf einen komplett neuen Bereich mit Sanarium und Sauna freuen.

Der Sportpark am Markt hat täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Am Sonnabend können die Hobby­sportler nun von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr trainieren. Zudem können nun auch Zehnerkarten für die Kursteilnahme erworben werden.