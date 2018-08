Die männliche Fitnessgruppe im TSV Daverden nimmt gerne noch interessierte Sportler auf, die sich einmal wöchentlich fit halten möchten. Der engagierte Übungsleiter Günter Grommisch bietet stets ein abwechslungsreiches Übungsprogramm an. Neben der Kräftigung der Rücken-, Arm- und Beinmuskulatur kommt auch das Ausdauertraining nicht zu kurz. Die Gruppe besteht zurzeit aus etwa zehn Männern im Alter von Mitte 40 bis Mitte 70 Jahren. Jeder Teilnehmer kann sich die Übungseinheiten selbst so einteilen, dass niemand überfordert wird.

Neben den sportlichen Aktivitäten kommen auch die geselligen Momente nicht zu kurz: Radtouren, Grillabende oder Boulen auf dem TSV Sportplatz gehören zum festen Bestandteil der agilen Gruppe. Die Übungsabende finden immer mittwochs von 19 bis 20.30 Uhr in der Sporthalle an der Jahnstraße in Daverden statt. Interessenten sollten einfach bei den Übungsabenden vorbeischauen oder unter der Telefonnummer 0 42 32 / 72 74 Kontakt mit Günter Grommisch aufnehmen.