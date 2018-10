Ein aktuelles Projekt der Dachdecker: Die evangelisch-lutherische Kirche im Brinkumer Ortskern bekommt ein neues Dach. Geschäftsführer Karsten Kröff und seine Ehefrau Anna Brigitta (beide rechts im Bild) freuen sich über die Zertifizierung als „Gesunder Betrieb“. (Femke Liebich)

Für die Planung und Ausführung zeichnet der ortsansässige Dachdeckermeisterbetrieb Helmut Kröff verantwortlich. Damit reihen sich die Sanierungsmaßnahmen im Ortskern in die Referenzen des traditionsreichen Familienunternehmens ein.

Seit mehr als 200 Jahren ist der Name Kröff eng mit dem Dachdeckerhandwerk verbunden. Die heutige Firma Helmut Kröff feiert im kommenden Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Doch nicht nur in der Gemeinde übernehmen Geschäfts­führer Karsten Kröff und sein 40-köpfiges Team sämtliche Arbeiten rund ums Dach. „Eigentlich sind wir im gesamten Norddeutschen Raum tätig“, sagt der Dachdeckermeister. Dabei sei das Unternehmen sowohl für private als auch für gewerbliche Auftraggeber wie Bauunternehmen, öffentliche Institutionen und Architekten im Einsatz. Zuletzt war der Meisterbetrieb unter anderem am Bau der Prizeotels in Bremen, Hamburg und Hannover beteiligt. Die Ziegeldächer auf dem Bremer Teerhof sowie die auffälligen Flachdächer auf dem Stadtwerder tragen die Handschrift des Stuhrer Betriebs. Zu dem umfangreichen Leistungsspektrum des Handwerksunternehmens zählen neben den genannten Dachformen auch die Anfertigung von Steil- und Gründächern, Metallarbeiten, Dachgeschossausbauten, Solartechnik, Wartungsdienste, Dachrinnenreinigung, Gerüstbau, Balkonabdichtungen und Asbestentsorgung.

Die Dachdeckermeister Hauke Logemann, Karsten Kröff und Oliver Fritsch (v.l.) kümmern sich um die Arbeits- vorbereitung, Materialbeschaffung und Baustellenüberwachung. (Dachdeckermeisterbetrieb Kröff)

Fitness als Motivation

Um all diese Arbeiten bewältigen zu können, setzt Karsten Kröff auf ein positives Arbeitsklima sowie auf seine kompetenten, leistungsstarken und vor allem gesundheitlich fitten Mitarbeiter. Besonders auf Letzteres legt der Firmenchef großen Wert. Nicht ohne Grund engagiert sich sein Unternehmen intensiv im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung. Kürzlich nahm die Firma etwa an dem Programm IKKimpuls der Krankenkasse IKK gesund plus teil und wurde da­raufhin erfolgreich als „Gesunder

Betrieb“ zertifiziert. „Über ein Jahr lang ging es darum, unsere Mitarbeiter zu motivieren, an Gesundheitsmaßnahmen teilzunehmen und den Krankenstand im Unternehmen zu senken“, erläutert Anna Brigitta Kröff. Angeboten wurden mehrere Screenings und Workshops mit unterschiedlichen Schwerpunkten. So galt es beispielsweise, die Wirbelsäulen der Mitarbeiter hinsichtlich Haltungskompetenz, Muskulatur und Beweglichkeit zu messen, den individuellen Stresslevel bei einem entsprechenden Test zu ermitteln sowie die körperliche Zusammensetzung in Bezug auf Muskulatur, Körperfett und -wasser zu analysieren.

Doch nicht nur das Wissen um den eigenen körperlichen Zustand stand im Fokus des Programms, gleichzeitig erhielt das Personal Impulse, wie sie diesen zukünftig weiter verbessern oder beibehalten kann. „So kamen unsere Mitarbeiter beim Bewegungstraining ordentlich ins Schwitzen, regenerierten beim Entspannungsworkshop oder lernten beim gemeinsamen Zubereiten von leckeren Snacks und Dips mehr über gesunde Ernährung“, sagt Karsten Kröff. Das Ergebnis des jüngsten Gesundheitsprogramms kann sich sehen lassen: Der Krankenstand wurde tatsächlich gesenkt, das Ausmaß der Fehlzeiten reduziert und die Motivation der Mitarbeiter, an weiteren Maßnahmen teilzunehmen, gesteigert.

Des Weiteren wurde dem Dachdeckerbetrieb von der Berufsgenossenschaft Bau das Zertifikat „Arbeitsschutz mit System“ verliehen. Dieses setzt die Unterzeichnung einer Grundsatzerklärung zum Arbeitsschutz voraus. „Darin versichern wir unter anderem, dass es unsere wesentliche Aufgabe ist, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz aller Mitarbeiter unseres Unternehmens kontinuierlich zu verbessern“, erläutert Karsten Kröff.

„Wir bemühen uns wirklich sehr um das Wohlbefinden unseres Teams und das wird auch entsprechend geschätzt und gewürdigt“, sagt Anna Brigitta Kröff. Derzeit bildet der Meisterbetrieb insgesamt sieben Lehrlinge zum Dachdecker aus. Drei Dachdeckermeister – Geschäftsführer Karsten Kröff,sowie Hauke Logemann und Oliver Fritsch – kümmern sich um die Baustellenüberwachung, Ar­beits­vorbereitung und Materialbeschaffung. „Um all unseren Auftraggebern gerecht zu werden, möchten wir unser Mitarbeiterteam nun erweitern“, sagt der Firmenchef. Zur Verstärkung würden aktuell ein Dachdeckermeister sowie ein Zimmerermeister oder Bau-Ingenieur mit mehrjähriger Berufserfahrung für die technische und organisatorische Betriebsleitung gesucht.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.kroeff.de.