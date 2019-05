Hat einen Bienenstock gemietet und freut sich auf leckeren Honig: Jörn Meyer. (Klaus Göckeritz)

Derzeit sammeln die Bienen fleißig Nektar – wovon auch seine Kunden und Mitarbeiter profitieren: Den daraus entstehenden Honig möchte Meyer verteilen.

Das viel diskutierte Bienensterben hat den Geschäftsmann berührt. Meyer, Mitglied der Genossenschaft Lili-Live, hat sich deshalb an einer besonderen Idee beteiligt und einen Bienenstock gemietet. „Ich habe wenig Zeit, will aber trotzdem einen Beitrag für die Umwelt leisten. Da kam das Angebot von Bee-Rent gerade recht.“ Hinter Bee-Rent, was übersetzt so viel wie „Bienen mieten“ heißt, steht mit Dieter Schimanski ein Bremer Gründer, der die Bedeutung dieser Insekten herausstellt: Die Bienen seien nicht nur ein Indikator für eine gesunde Umwelt, sondern auch ein Wirtschaftsfaktor sowie das weltweit drittwichtigste Nutztier. Allein die deutschen Bienen sorgten jährlich für Obst und Gemüse im Wert von weit mehr als zwei Milliarden Euro, hinzu kämen große Mengen Honig.

Die Honigbiene - 60 000 Flüge für ein Kilogramm Honig (A1885 epa Alessandro Della Bella)

Auch in dem Bienenstock in der Moorhauser Landstraße steckt viel Potenzial. Etwa 50 000 Bienen gehören zu einem Volk, wovon rund 10 000 Bienen für die Bestäubung zuständig sind. „Die Bienen haben den Standort angenommen, sind fleißig und in einem großen Radius unterwegs“, hat Meyer beobachtet. Um den Bienenstock muss er sich selbst nicht kümmern. Dafür sind dem Mietvertrag zufolge ausgebildete Imker zuständig, die regelmäßig nach dem Rechten sehen. Dafür zahlt der Geschäftsmann rund 200 Euro pro Jahr.

Meyer ist von der Idee angetan und hofft, dass sich weitere Lilienthaler anschließen. Damit könne jeder einen wichtigen Beitrag für die Umwelt leisten – und mit dem regional gesammelten Honig ein gesundes und unverfälschtes Produkt erhalten.

Daneben verweist Meyer auf einen weiteren Aspekt: Der Honig kann in kleine bis große Gläser gefüllt und mit einer Banderole samt Firmenaufdruck versehen werden. Zudem passe die Aktion in unsere Zeit. Das Thema Umwelt und natürliche Ressourcen habe auch die Automobilindustrie erreicht – und die von ihm vertriebene Marke

Renault gehöre zu den großen Herstellern von Elektroautos, erläutert der Geschäftsmann.