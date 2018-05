Sachsen

Fliegerbombe in Dresden unschädlich gemacht

Die fünf Zentner schwere Fliegerbombe in Dresden ist unschädlich. Am Donnerstag gab die Polizei per Twitter Entwarnung nach einer seit Dienstag andauernden Bergung.