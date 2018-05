Auf den Datenschutz sei dabei besonders geachtet worden. Anleger trauen Facebook zu, so den Markt aufzumischen: Die Aktie der Match Group, der Mutterfirma der Flirt-App Tinder, verlor nach der Ankündigung über ein Fünftel ihres Werts. Ob Facebook auch auf sein enormes Wissen über die Mitglieder zurückgreifen will, um Dating-Vorschläge zu machen, blieb zunächst unklar.

Bisher wurde lediglich bekannt, dass Nutzer an Events und Gruppen teilnehmen und dort ihre Profile für andere sichtbar machen können. Die Kommunikation zwischen zwei Personen soll über einen eigenen neuen Chatdienst laufen. Das Dating-Profil soll nicht für die Facebook-Freunde eines Nutzers sichtbar sein – und sie sollen auch nicht als potenzielle Partner vorgeschlagen werden, hieß es. Weitere Details soll es in den kommenden Monaten geben. Facebook wolle darauf aufbauen, dass sich bereits viele Paare bei dem Online-Netzwerk kennengelernt hätten, sagte Zuckerberg. 200 Millionen Nutzer gäben aktuell an, dass sie alleinstehend seien – „also gibt es hier ganz klar etwas zu tun“.