Aus dem typisch klassischen Bereich spielten sie Stücke von J.S. Bach, Telemann, Vivaldi, Händel, Schubert, Mozart und Brahms. Außerdem kamen auch neuzeitliche populäre Kompositionen und Ohrwürmer dran: „O Sole Mio“ von Di Capua, „Don‘t Cry For Me Argentina“ von Lloyd-Webber und „Gabriels Oboe“ von Morricone. Es war ein Gemisch von Musikstücken, sehr virtuos, lebendig und einfühlsam von den beiden Künstlern dargeboten. Helmut Neddens moderierte durchs Programm, Anekdoten aus der Musikgeschichte und dem Musikleben inbegriffen.

Helmut Neddens spielte bei dem Konzert auf acht verschiedenen Flöten: Die normale Böhm-Querflöte, fünf verschiedene Arten der Blockflötenfamilie (Sopranino, Sopran, Alt, Tenor und Bass) sowie die Traversflöte (die Querflöte aus der Barockzeit), sowie eine Bambus-Querflöte, die in Ostasien und Brasilien beheimatet ist. Damit hätte das Programm des Konzerts auch in eine Schule oder eine musikpädagogische Einrichtung gepasst. So etwas hatten die Zuhörer noch nie gesehen oder gehört. Spontan kam von einigen Konzertbesuchern die Anregung, ein solches Konzert noch einmal an einem anderen Ort anzubieten. SangAh Lee und Helmut Neddens versicherten, dass das auf Anfrage immer möglich sei.

Weitere Information unter Telefon 04 23 1/66 76 71 oder im Internet unter www.neddens-musik.de.