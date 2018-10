An rund 200 Ständen gibt es beim Kinderflohmarkt in Borgfeld im Hamfhofsweg 4 (an der Haltestelle Borgfeld, Linie 4) wieder gut erhaltene Kleidung, Spielsachen und weitere Dinge rund ums Kind. Die Besucher erwartet außerdem eine Hüpfburg, Kinderschminken,

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Flohmarkt rund ums Kind